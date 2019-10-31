رياضة | خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

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يسعى نادي الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، في مركز وسط الملعب، خاصة بعد الإصابات التي يعانى منها النادي الأبيض في تلك المركز، مما يجعل التدعيم ضروريا للجهاز الفنى للقلعة البيضاء والذي يقوده فنيا الصربي ميتشو سريدوفيتش.

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

ويفكر الزمالك في التعاقد مع لاعب وادي دجلة محمود عبد العاطى لاعب الوسط المتألق خلال الموسم الماضي، للتعاقد معه في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

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ولم يبد المدير الفنى اليوناني تاكياس جونياس أي رفض لرحيل لاعب الوسط محمود عبد العاطى عن وادي دجلة ولكن بشرط وحيد وهو التعاقد مع لاعب وسط يعوض رحيله.

ورغبة اللاعب هي الرحيل لنادي الزمالك ولكن في حال موافقة وادي دجلة علي رحيله والاستفادة المادية.

وكان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد العزيز تعرض للإصابة بالرباط الصليبي مما سيجعله يغيب من 6 لـ 9 أشهر، ويعتمد الزمالك علي الثنائي طارق حامد وفرجانى ساسي دون وجود بدائل قوية تعوض غيابهما في حال إصابة أو إيقاف أي منهما.