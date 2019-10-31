رياضة | الهلال يتعثر أمام الفتح في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يتعثر أمام الفتح في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل موقعة الفتح ضد الهلال بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

أفلت الهلال من الهزيمة الثانية على التوالي، بعد خسارته أمام النصر في الجولة الماضية، وتعادل بشق الأنفس مع الفتح 3 / 3 ، ليرفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة مقابل خمس نقاط للفتح في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما 2 / 1 ، حيث افتتح الفتح التسجيل بهدف أحرزه مروان سعدان من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة ثم رد الهلال بهدفين سجلهما صالح الشهري وكارلوس إدواردو في الدقيقتين 22 و34 .

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وفي الشوط الثاني، أضاف الفتح هدفين عن طريق ميتشل دي فريدي في الدقيقتين 77 و88 لكن الهلال أدرك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجله بافيتيمبي جوميز من ضربة جزاء احتسبهها الحكم بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).

واكتفى فريقا الاتفاق والفيحاء بالتعادل 1 / 1 ، ليرفع الاتفاق رصيده إلى عشر نقاط في المركز التاسع بفارق الأهداف فقط أمام التعاون والفيحاء.

وتقدم الفيحاء بهدف سجله أحمد بامسعود في الدقيقة 75، لكن هزاع إبراهيم الهزاع أدرك التعادل للاتفاق في الدقيقة 79 .