رياضة | مهددًا صدارة الهلال.. الأهلي يهزم الاتحاد بثنائية في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهددًا صدارة الهلال.. الأهلي يهزم الاتحاد بثنائية في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي فوزا ثمينا على نظيره الاتحاد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح عبدالفتاح عسيري أهداف اللقاء لصالح الأهلي بعدما استغل تمريرة مميزة من دجانيني ليضعها في شباك الاتحاد عند الدقيقة 13 من زمن المباراة.

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وسجل عمر السومة الهدف الثاني عن الدقيقة 36 بنمريرة حاسمة استقرت في مرمى الاتحاد.

وأحرز زياد الصحفي الهدف الأول لصالح الاتحاد من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 71، ليعلن حكم اللقاء عقب انتهاء المباراة فوز الأهلي أمام الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الثاني من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.