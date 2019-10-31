رياضة | ريال مدريد يعطي الضوء الأخضر لرحيل "المايسترو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعطي الضوء الأخضر لرحيل "المايسترو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد لا يمانع في رحيل واحد من نجوم الفريق في نهاية الموسم الحالي.

مودريتش يقترب من مغادرة ريال مدريد

وأكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط نادي ريال مدريد يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق.

سبب رحيل مودريتش

وأشارت الصحيفة أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد لا يمانع في رحيل مودريتش عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

كما ذكرت الصحيفة أن مودريتش يريد الرحيل عن ريال مدريد بسبب قلة مشاركاته وعدم اعتباره كخيار أساسي في الفريق ليصبح رحيله مسألة وقت فقط سواء في الشتاء أو الصيف.

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الأندية التي تريد ضم مودريتش

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع مودريتش في حالة رحيله عن ريال مدريد أبرزها نادي ميلان الإيطالي.

مقابل مادي قليل لبيع مودريتش

كما كشفت الصحيفة أن نادي ريال مدريد مستعد لقبول مبلغ 10 مليون يورو فقط لبيع مودريتش سواء في الصيف أو الشتاء وهو ما يعتبر مقابل قليل جدا.

مشاركات لوكا مودريتش مع ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك لوكا مودريتش في 11 مباراة فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.