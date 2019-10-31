رياضة | عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

تلقى أحمد فتحي "جوكر" النادي الأهلي عرضاً من نادي بيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير لمدة 6 شهور حتي نهاية الموسم.

وعرض بيراميدز على فتحي الظهير الأيمن للأهلي الانضمام للفريق لمدة 6 شهور وهي المتبقية في عقده مع القلعة الحمراء وذلك مقابل منحه راتب مميز حال الموافقة على الانضمام للفريق.

وبدأت إدارة النادي الأهلي التخطيط لتجديد عقد فتحي لمدة موسمين مقبلين في ظل تمسك رينيه فايلر المدير الفني للفريق بخدماته، وفتح مجلس الأهلي مفاوضات مع فتحي لتجديد عقده خاصة بعد تردد أنباء عن محاولات بيراميدز لضمه في يناير.

وتنتهي عقود رباعي الأهلي أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي ووليد سليمان مع فريقهم بنهاية الموسم الجاري ويحق لهم التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل.