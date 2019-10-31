مفاجأة.. برشلونة يبحث عن بديل فالفيردي

الخميس 31 أكتوبر 2019

كتب عبدالقادر عرابي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إداراة نادي برشلونة الإسباني ستمنح فرصة أخيرة للمدرب الإسباني "إرنستو فالفيردي" للبقاء هذا الموسم مع البلوجرانا.

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ورهنت إدارة النادي الكتالوني بقاء فالفيردي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأفادت التقارير أن إدارة النادي إتفقت مع المدرب الأرجنتيني "مارسيلو جاياردو" مدرب نادي ريفر بليت الأرجنتيني لخلافة فالفيردي حال فشله في التتويج بدوري الأبطال.

ويستعد اياردو الحائز على لقبين لبطولة كوبا ليبرتادوريس لخوض مغامرته الأولى في أوروبا الموسم المقبل، ومن المرجح أن يزامل مواطنه ليونيل ميسي في ملعب كامب نو.

وكان فالفيردي قد خرج من نسختي 2019 و 2018 بطريقة كارثية أمام ليفربول وروما من الدور نصف النهائي على الترتيب.