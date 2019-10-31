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شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يفتح النار على الإتحاد الإنجليزي ويهدد بالانسحاب والان مع التفاصيل
الخميس 31 أكتوبر 2019
كتب
عبدالقادر عرابي
قد يضطر المدرب الألماني "يورجن كلوب" المدير الفني لفريق ليفربول للإنسحاب من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة حال رفض الإتحاد الإنجليزي عدم جدولة مباراة ربع النهائي أمام نادي أستون فيلا.
ووضع الإتحاد الإنجليزي يوم 16 ديسمبر موعداً للمباراة، وهو ما يتعارض مع بطولة كأس العالم للأندية في قطر، والتي يخوض فيها بطل أوروبا أولى مبارياته يوم 18 ديسمبر المقبل.
وقال كلوب: "لن نلعب المباراة حال عدم تغيير هذا الموعد، ولا أعني أن تقام في فجر بداية العام الجديد مازحا
وأضاف: "أراد الكثيرون خسارتنا أمام أرسنال، أنا آسف لهم".
ويواجه ليفربول جدولاً مزدحماً حتى مطلع العام المقبل 2020 ، كما سيكون من المستحيل لعب المباراة بعد بداية العام مباشرة لتحديد الإتحاد الأنجليزي هذه الفترة لتلعب خلالها مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي.
وتأهل ليفربول لدور الثمانية من بطولة كأس كاراباو، عقب إقصاءه لأرسنال بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 5-5.
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