شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الأهلى يزيد أوجاع الإتحاد في ديربي جدة والان مع التفاصيل

الخميس 31 أكتوبر 2019 كتب عبدالقادر عرابي حسم نادي الأهلى ديربي جدة أمام غريمه الإتحاد بهدفين لهدف في اللقاء الذي شهده ملعب الملك عبدالله بمدينة جدة لحساب الجولة التاسعة من دوري المحترفين السعودي.

Advertisements تقدم الراقي بهدفين في الشوط الأول عبر عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 13 و النجم عمر السومة في الدقيقة 37. في الشوط الثاني إكتفى الإتحاد بهدف وحيد لزياد الصحافي في الدقيقة 71. بهذا الفوز يواصل الأهلى مطاردته للهلال المتصدر حيث يرتفع رصيده للنقطة 17 ويذلل الفارق مع الهلال لثلاث نقطا مستغلاً تعادله مع نادي الفتح، فيما يظل رصيد الإتحاد عند النقطة 9 ويتراجع للمركز الثاني عشر.

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