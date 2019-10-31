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شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم يواصل السقوط ويقتنص نقطة بشق الأنفس أمام الفتح والان مع التفاصيل
الخميس 31 أكتوبر 2019
كتب
عبدالقادر عرابي
حقق نادي الهلال السعودي تعادلاً ثميناً بشق الأنفس أمام مضيفه الفتح إطار الجولة التاسعة من دوري المحترفين السعودي.
تقدم الفتح مبكراً بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة الثامنة عبر مروان سعدان، بيد أن الرد جاء قوياً من الزعيم بهدفين متتاليين عبر صالح الشهري في الدقيقة 22 وكارلوس إدواردو في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول على وقع تقدم الهلال 2-1.
في الشوط الثاني أدرك الفتحاوية التعادل في الدقيقة 77 عبر ميتشيل تي فريدي، قبل أن يسجل اللاعب نفسه هدف الفوز في الدقيقة 88، قبل أن يخطف جوميز هدف التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 95.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة 20 في الصدارة بفارق ثلاث نقاط فقط عن ملاحقة الأهلى الذي أسقط الإتحاد في ديربي الرياض، بينما يرتفع رصيد الفتح للنقطة الخامسة في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.
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