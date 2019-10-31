قرار غريب من كلوب لحل أزمة ليفربول

الخميس 31 أكتوبر 2019

كلوب

يواجه نادي ليفربول أزمة حقيقية خلال شهر ديسمبر المقبل الذي يشهد برنامجاً مضغوطاً للريدز.

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وسيضطر ليفربول لخوض مباراة دور الثمانية أمام أستون فيلا يوم 16 ديسمبر المقبل، قبل التوجه مباشرة نحو قطر لخوض أولى مباريات كأس العالم للأندية عام 2019 يوم 18 من الشهر نفسه.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الألماني يورجن كلوب قد يفكر في خوض البطولتين بفريقين مختلفين تماماً، للهروب من هذه الأزمة.

وسيشارك الفريق الأساسي في كأس العالم للأندية في قطر، على أن يستكمل الفريق الرديف مغامرته في كأس كاراباو أمام أستون فيلا.

وتأهل ليفربول لدور الثمانية بعد إقصاءه أرسنال في ملعب أنفيلد بركلات الترجيح بعد التعادل 5-5.