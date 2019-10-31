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شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يفتح الباب لبيع نجم فريقه والان مع التفاصيل
الخميس 31 أكتوبر 2019
كتب
عبدالقادر عرابي
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني قد لا يمانع في رحيل نجمه الكرواتي "لوكا مودريتش" خلال الفترة القادمة.
ويعاني النجم الدولي الكرواتي من عدة إصابات متتالية هذا الموسم، حرمته من المشاركة في معظم مباريات الفريق هذا الموسم.
وينتهي عقد مودريتش مع الملكي بنهاية الموسم الحالي في يونيو عام 2020، وتتجه إدارة الفريق لعدم تجديد التعاقد.
ويبرز قطبي مدينة ميلانو ميلان والإنتر في طلعية المهتمين بالتعاقد مع لوكا خلال فترة الإنتقالات الشتوية، لكن طلبات اللاعب المادية هي العائق الوحيد في الصفقة.
يذكر أن مودريتش حصل على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم العام الماضي 2018.
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