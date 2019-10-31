ريال مدريد يفتح الباب لبيع نجم فريقه

الخميس 31 أكتوبر 2019

كتب عبدالقادر عرابي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني قد لا يمانع في رحيل نجمه الكرواتي "لوكا مودريتش" خلال الفترة القادمة.

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ويعاني النجم الدولي الكرواتي من عدة إصابات متتالية هذا الموسم، حرمته من المشاركة في معظم مباريات الفريق هذا الموسم.

وينتهي عقد مودريتش مع الملكي بنهاية الموسم الحالي في يونيو عام 2020، وتتجه إدارة الفريق لعدم تجديد التعاقد.

ويبرز قطبي مدينة ميلانو ميلان والإنتر في طلعية المهتمين بالتعاقد مع لوكا خلال فترة الإنتقالات الشتوية، لكن طلبات اللاعب المادية هي العائق الوحيد في الصفقة.

يذكر أن مودريتش حصل على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم العام الماضي 2018.