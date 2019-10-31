انت الان تتابع ميسي يقود الارجنتين في مواجهتي البرازيل والاوروغواي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يعود نجم برشلونة ليونيل ميسي الى صفوف منتخب بلاده الارجنتين لمواجهة البرازيل والاوروغواي وديا الشهر المقبل، بعد ان استدعاه مدرب المنتخب ليونيل سكالوني الى التشكيلة الرسمية.
ولم يخض ميسي اي مباراة مع منتخب بلاده منذ ان طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الامم الاميركية الجنوبية (كوبا اميركا) في 7 تموز/يوليو الماضي، وذلك بعد ان تم ايقافه لثلاثة اشهر بعد اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.
وخاضت الارجنتين اربع مباريات في غياب ميسي فتعادلت مع تشيلي صفر-صفر والمانيا 2-2 وفازت على المكسيك 4-صفر والاكوادور 6-1.
وتلتقي الارجنتين مع البرازيل في سوبر كلاسيكو أميركا الجنوبية في الرياض في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل ان تواجه الاوروغواي في اسرائيل في 18 منه.
يذكر ان ميسي عانى من اصابة في مطلع الموسم الحالي وغاب عن جولة فريقه برشلونة في الولايات المتحدة في اب/اغسطس الماضي، ثم من اصابة عضلية اخرى في ايلول/سبتمبر.
بيد ان ميسي بات في افضل حالة بدنية له في الاسابيع الاخيرة، وترافق ذلك مع تحقيق فريقه الفوز في مبارياته السبع الاخيرة في مختلف المسابقات كان اخرها على فياريال 5-1 في الدوري المحلي قبل يومين وسجل ميسي هدفين ومرر كرتين حاسمتين.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يقود الارجنتين في مواجهتي البرازيل والاوروغواي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.