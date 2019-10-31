الامارات | طاقم تحكيم إماراتي لـ "الديربي" المغربي

شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم إماراتي لـ "الديربي" المغربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عينت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم الدولي محمد عبد الله حسن لقيادة مباراة القمة في المغرب التي تجمع بين فريقي الرجاء والوداد البيضاوي في لقاء الذهاب لدور الـ 16 لكأس محمد السادس للأندية العربية الابطال المقررة الاحد المقبل، علما أن اللقاء المرتقب يعد مواجهة" ديربي "مثيرة بين الفريقين الكبيرين. ويضم طاقم التحكيم الإماراتي كلا من محمد أحمد يوسف وأحمد الراشدي.

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