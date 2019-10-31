شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخوض 4 وديات خلال فترة توقف الدورى العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الصربى ميودراج يسيتش، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، على خوض الفريق 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية وستكون الودية الأولى أمام الإنتاج الحربى غدا السبت، ثم يلتقى الفريق مع إف سى مصر الخميس المقبل، قبل أن يحل ضيفا على وادى دجلة يوم 12 من نوفمبر الجارى، وتختتم الوديات بمواجهة مصر المقاصة 19 من الشهر الجارى

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يسعى ميودراج لاستغلال الوديات للحفاظ على حساسية المباريات للاعبين خلال التوقف بجانب منح الفرصة للبدلاء لتجهيزهم للفترة المقبلة. ويستعد الدراويش لاستئناف مشواره ببطولة الدورى الممتاز بجانب تجربة الخطة التى سيعتمد عليها فى لقاء الإياب بالإمارات أمام الجزيرة فى إطار دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والمقررة يوم 26 نوفمبر الجارى.

من جانبه، وصف محمود عبدالعاطى «دونجا» ارتكاز الإسماعيلى زميله باهر المحمدى بالقائد المثالى للفريق، مشيرا إلى أن تقارب عمره السنى مع باقى زملائه لديه تأثير إيجابى.

وأضاف: المحمدى نجح فى توفير حالة من التفاهم داخل وخارج الملعب، نظرا لعلاقته الجيدة بزملائه وخبرته الدولية رغم صغر سنة.