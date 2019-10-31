شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة عفيف والنصر إلى ملعب المجمعة والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة عفيف والنصر إلى ملعب المجمعة، ومباراة طبرجل والشباب إلى ملعب جامعة الجوف، ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بناءً على إفادة إدارة المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة ومكتب الهيئة بالجوف.

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