11 ميدالية حصيلة أخضر السيدات من الخليجية

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جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الكويت) أنهت المنتخبات

أنهت المنتخبات السعودية مشاركتها في الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها الكويت خلال الفترة الماضية، بتحقيقها 11 ميدالية ملونة (ذهبيتان، وفضيتان، و6 برونزية)، إذ شاركت السعودية بـ8 منتخبات، هي: المبارزة، والبولينج، وكرة القدم للصالات، وألعاب القوى، وكرة الطاولة، وكرة السلة، وألعاب القوى لذوي الإعاقة، والتايكوندو. وجاءت الميداليات السعودية عبر منتخب المبارزة الذي فاز بذهبيتين، وفضية، فيما نال التايكوندو فضيتين وبرونزية، وفضية وبرونزية لألعاب القوى، وبرونزيتين لألعاب القوى لذوي الإعاقة، فيما حصل أخضر كرة القدم للصالات على المركز الثالث والميدالية البرونزية بالمسابقة. وعبرت رئيسة الوفد السعودي المشارك بالدورة الأميرة نوف بنت خالد عن سعادتها بهذه النتائج، عطفاً على كون المشاركة النسائية الرياضية حديثة عهد بالمملكة، وقالت: «الحمد لله لدينا لاعبات موهوبات قادرات على التميز وتشريف المملكة في المحافل الإقليمية والدولية». وثمنت الأميرة نوف دعم رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل المتواصل للرياضيات السعوديات، مضيفة أن تسهيله لكافة متطلبات البعثة ساهم بتحقيق اللاعبات 10 ميداليات للمملكة.

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