شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نجوم يشعلون «كأس الدرعية للتنس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ارتفع عدد النجوم المشاركين في منافسات كأس الدرعية للتنس إلى 6 لاعبين، بعد أن أكد الأمريكي جون أيسنر (المصنف 17) مشاركته، إلى جانب الفرنسي لوكاس بويل (الفائز بخمس بطولات من سلسلة رابطة محترفي التنس)، وذلك في منافسات البطولة الدولية «كأس الدرعية» للتنس، التي تقام لأول مرة في المملكة خلال الفترة من 12-14 ديسمبر القادم، بمجموع جوائز يبلغ 3 ملايين دولار، ما يعادل 11 مليون ريال سعودي.

واعتمدت اللجنة المنظمة حتى الآن مشاركة كل من الأمريكي جون أيسنر، والفرنسي لوكاس بويل، اللذين سيدخلان في منافسة مع السويسري ستان فافرينكا الفائز بلقب 3 بطولات «غراند سلام»، والروسي دانييل ميدفيف «المصنف الرابع»، وفابيو فوجيني «المصنف 12» على العالم، وأول إيطالي يفوز بلقب «ماسترز» لرابطة محترفي التنس هذا العام، والنجم البلجيكي دافيد جوفين «المصنف السابع».

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة المنظمة مشاركة نجمين آخرين في وقت لاحق لينضما إلى جانب اللاعبين المذكورين، في البطولة التي تقام ضمن فعاليات موسم الدرعية الممتد لشهر كامل، وهو احتفال رياضي ترفيهي يضم العديد من الفعاليات الرياضية والعروض الموسيقية التي ستجذب الزوار من جميع أنحاء العالم بداية من بطولة «الفورمولا» ونزال الدرعية التاريخي، إضافة إلى كأس الدرعية للتنس وبطولة الفروسية التي ستدخل ضمن تصفيات «أولمبياد طوكيو» العام القادم.

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من جهته، قال الرئيس المشارك لمجموعة بازل الرياضية (الجهة المنظمة للبطولة) بيتر مايكل ريتشيل: «لقد أصبح الأمر مشوقاً أكثر الآن، فقد ارتفع عدد المشاركين إلى 6 لاعبين حاليا، وهم من بين الأفضل على مستوى العالم، حيث سيكون هذا الحدث استثنائياً ولا يمكن تفويته لعشاق التنس، ولكل من يستمتع بمشاهدة المنافسات الرياضية الحية، خصوصا أنه سيقام في هذا الموقع المميز والفريد من نوعه».

وحول أسعار التذاكر للراغبين في الاستمتاع بحضور منافسات البطولة علّق بيتر بقوله: «تبدأ أسعار التذاكر من 55 ريالاً لليوم الواحد، ولذا فهي فرصة لا تعوض لمشاهدة أبطال التنس يتنافسون على كأس البطولة، وهو ما يتوافق بالطبع مع هدفنا في جذب أكبر عدد ممكن من محبي التنس لحضور هذه البطولة التاريخية».

يذكر أن المنافسات ستقام على ملعب «الدرعية أرينا» الذي يستوعب 15 ألف متفرج، والذي تم تشييده في منطقة الدرعية التاريخية، إذ ستنطلق البطولة بعد أسبوع واحد فقط من استضافة الملعب لنزال الدرعية التاريخي بين بطلي الملاكمة العالميين في الوزن الثقيل أندي رويز، وأنتوني جوشوا.

وتتوفر تذاكر البطولة حالياً للجماهير الرياضية على الموقع الإلكتروني www.diriyahseason.sa، وتشمل 9 فئات مختلفة لتناسب جميع الفئات من الجماهير الراغبين بحضور هذا الحدث العالمي الكبير.