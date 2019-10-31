فهد بن جلوي: حريصون على مكافحة المنشطات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مستشار رئيس هيئة الرياضة عضو اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي، حرص المملكة على دعم مكافحة المنشطات وتوفير بيئة رياضية مناسبة للمنافسة الشريفة للرياضيين والرياضيات حول العالم، مبينا أن السعودية منذ انطلاق «الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضية» عام 2015 بلغ مجموع ما قدمته من دعم أكثر من 400 ألف دولار أمريكي حتى الآن.

وقدم خلال حضوره مؤتمر اليونسكو السابع للأطراف للميثاق الدولي لمحاربة المنشطات في الرياضة عرضا موجزا حول استضافة المملكة لعدد من المنافسات الرياضية العالمية خلال الفترة الماضية، يأتي في مقدمتها سباق فورمولا إي الذي أقيم في أحد مواقع اليونسكو للتراث «الدرعية التاريخية»، وبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، وبطولة السوبر كلاسيكو الدولية لكرة القدم.

ودعا جميع محبي الرياضة للمشاركة والاستمتاع بالبطولات العالمية التي تحتضنها المملكة خلال الفترة المقبلة.