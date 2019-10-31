فيتوريا يرفض تجديد عقده مع النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيزالأسمري الرياض

رفض مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا حسم تجديد عقده الذي ينتهي آخر الموسم الحالي، فيما أبدت الإدارة النصراوية برئاسة الدكتور صفوان السويكت الرغبة في التجديد لمدة عامين، في ظل قناعة كبيرة بالإضافة التي قدمها للفريق الكروي.

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وتأتي رغبة الإدارة النصراوية في التجديد بهدف بناء فريق قوي خلال الموسم المقبل، والعمل على تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا، حيث استطاع فيتوريا تحقيق بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأوصل الفريق لربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، وألحق الهزيمة الأولى بالغريم التقليدي الهلال أخيرا على أرضه وبين جماهيره.

وعلمت «مكة» أن فيتوريا طلب من الإدارة النصراوية تأجيل الملف في الوقت الراهن، على الرغم من منحه صلاحيات كاملة ومزايا جديدة في العقد الجديد، وتلقيه مضاعفة ما يقتضيه الآن، إلا أنه رفض البت في هذا الشأن حتى يقرر البقاء في الشرق الأوسط من عدمه.

على صعيد آخر اكتملت جاهزية المحترف بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أحمد موسى بعد نجاحه في اختبارات اللياقة وإكمال برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفتح ومنعته من تمثيل الفريق في الجولات الماضية، وبات موسى جاهزا لخوض لقاء أبها القادم بعد أن منح الجهاز الطبي الضوء الأخضر لروي فيتوريا.