الفيصلي ينازل ضمك وعينه على النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يسعى الفيصلي إلى مواصلة عروضه القوية عندما يستضيف ضمك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية اليوم، ضمن الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ويأمل الفريق الملقب بعنابي سدير بقيادة مدربه شاموسكا أن يحصد العلامة الكاملة بعد فوزه في الجولة الماضية على الحزم، حيث ستكون عيونه على المنازلة التي تجمعه مع النصر الثلاثاء المقبل، حيث يتساوى مع النصر نقطيا 14 في المركز السادس، ويعد من الفرق الأربعة الهلال والنصر والشباب الأقل خسارة «مرة واحدة» .

أما الضيف الجنوبي ضمك متذيل الترتيب فهو يبحث عن طوق نجاة يسعفه من قاع الجدول، حيث يمتلك 4 نقاط، بعد أن تلقى أخيرا خسارة من الرائد، ويصنف الفريق كأضعف هجوم في الدوري بواقع 3 أهداف، حيث استقبل 17 هدفا، وخسر 6 مرات الأعلى بجانب الفتح، ولم يتذوق طعم الانتصار إلا مرة وحيدة أمام الاتحاد المباراة هي الأولى في تاريخ دوري المحترفين بين الفريقين.