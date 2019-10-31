الوصافة تشعل حماس الوحدة لإسقاط الرائد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يسعى فرسان مكة إلى استعادة نغمة الانتصارات عندما يحلون ضيوفا على الرائد اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Advertisements

ويأمل الوحدة في تعويض خسارته بهدفين دون مقابل أمام الشباب في الجولة الماضية، على أمل أن تساعده النتائج الأخرى في استعادة الوصافة، بعد أن توقف رصيده عند 15 نقطة في المركز الثالث، وهو نفس رصيد الشباب صاحب المركز الثاني.

في المقابل، يتطلع فريق الرائد إلى تعزيز انتصاره الأخير على ضمك، والتحرك من المركز الـ13 نحو فرق الوسط بعد أن جمع 8 نقاط، وله لقاء مؤجل من الجولة الرابعة.

قبل المواجهة: