الوصافة تشعل حماس الوحدة لإسقاط الرائد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض
يسعى فرسان مكة إلى استعادة نغمة الانتصارات عندما يحلون ضيوفا على الرائد اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويأمل الوحدة في تعويض خسارته بهدفين دون مقابل أمام الشباب في الجولة الماضية، على أمل أن تساعده النتائج الأخرى في استعادة الوصافة، بعد أن توقف رصيده عند 15 نقطة في المركز الثالث، وهو نفس رصيد الشباب صاحب المركز الثاني.
في المقابل، يتطلع فريق الرائد إلى تعزيز انتصاره الأخير على ضمك، والتحرك من المركز الـ13 نحو فرق الوسط بعد أن جمع 8 نقاط، وله لقاء مؤجل من الجولة الرابعة.
قبل المواجهة:
- يغيب عن الوحدة مهاجمه محمد الصيعري لإيقافه بعقوبة انضباطية 4 مباريات
- لم تتأكد مشاركة ثنائي الفريق عبدالله الزوري وجاليري بعد انتهاء برنامجيهما العلاجيين
- سبق للمدير الفني للوحدة الأوروجوياني دانيال كارينيو أن واجه الرائد في فترات سابقة إبان إشرافه
- على فريقي النصر والشباب، وواجه صعوبات بالغة وهو يواجه الرائد
- الوحدة استفاد من مشاركة لاعب المواليد علي النمر
- سيرمي الرائد بكل ثقله لأجل الفوز قبل مواجهة غريمه التعاون الأربعاء والحفاظ على التوازن النفسي في لقائه المؤجل
- المدير الفني بيسنيك هاسي لن يجري أي تغييرات على خارطة الفريق لتعزيز تجانس الخطوط
- تأكدت مشاركة المحترف السوري للرائد جهاد الحسين بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها في لقاء ضمك
- الرائد لم يستفد من لاعب المواليد كونه حارس مرمى
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