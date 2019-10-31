شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يعلق على تعديل عقد محمود علاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك، على العروض التى تلقاها محمود علاء مدافع الفريق الأبيض، بإنه وصل فى الصيف الماضى عروضا لشراء اللاعب وقال:"رفضنا تلك العروض لعدم وجود بدائل متاحة للاعب بجانب وجود ضغط كبير من المباريات ولا بد من إيجاد بديل من أجل بيع أي لاعب. بالزمالك فى إطار تعليقه على ذلك الأمر قائلاً:"أعلم إن الجماهير تريد الحفاظ على نجوم الفريق وهي نفس رغبتنا ولكن اللاعبون يتلقوا عروضًا مغرية الأمر الذي يجعلنا نفكر في بيعهم لعدم قدرتنا على المساواة المالية مع هذه العروض وهذا ما فعله بايرن ميونيخ مع الكولومبي خاميس رودريجيز عندما رفض تفعيل بند الشراء من وتابع المشرف على الكرةفى إطار تعليقه على ذلك الأمر قائلاً:"أعلم إن الجماهير تريد الحفاظ على نجوم الفريق وهي نفس رغبتنا ولكن اللاعبون يتلقوا عروضًا مغرية الأمر الذي يجعلنا نفكر في بيعهم لعدم قدرتنا على المساواة المالية مع هذه العروض وهذا ما فعله بايرن ميونيخ مع الكولومبي خاميس رودريجيز عندما رفض تفعيل بند الشراء من ريال مدريد بسبب راتبه الكبير". Advertisements كما شدد المشرف العام على الكرة بالزمالك إنه ليس ضرورياً زيادة رواتب اللاعبين كل فترة وعلق على ذلك قائلاً:"محمود علاء على سبيل المثال جاء الزمالك نجم وذلك عكس محمد عبد الغني الذى انضم للفريق من الدرجة الثانية ولذلك يحتاج لتعديل عقده". وهل يطبق الزمالك مع علاء سيناريو البايرن مع رودريجيز؟ وجاءت تصريحات المشرف على الكرة بالزمالك الخاصة بشأن سيناريو عدم بقاء رودريجيز فى البايرن لتفتح التساؤلات من قبل جماهير الفريق حول إمكانية رحيل مدافع الفريق الأبيض والمنتخب الوطنى عن قلعة ميت عقبة فى شهر يناير المقبل ليكشف مصدر مسؤول بالزمالك إنه من الصعب الاستغناء عن اللاعب فى يناير لعدم وجود بديلاً له خاصة إن مرتضى منصور رئيس الزمالك قد سبق ووعد اللاعب بتعديل عقده تقديراً لما قدمه مع الفريق من مجهودات.

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