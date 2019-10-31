رنيم الوليلي تتأهل لنهائي بطولة العالم للسيدات...

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جدة - عمرو شويل في نصف نهائي دجلاوي بين رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الخامسة، استطاعت رنيم أن تحول تأخرها بشوط نظيف إلى فوز بنتيجة 3/1 في نصف نهائي بطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة حاليا تحت سفح أهرامات الجيزة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار. واستغرقت المباراة التي جمعت الثنائي الدجلاوي 38 دقيقة وجاءت نتائجها كالتالي:2-11, 11-7, 11-7, 11-5 . Advertisements يذكر أن رنيم الوليلي حصدت لقب وحيد في ثلاث بطولات بالموسم الجاري قبل بطولة العالم وهي سان فرانسيسكوا، فيما كانت نوران جوهر قد توجت ببطولة أمريكا المفتوحة. وتنتظر رنيم الفائز من مباراة نور الشربيني حامل لقب بطولة العالم والمصنفة الثانية عالميا والتي تجمعها بهانيا الحمامي للعبة سبورتنج والمصنفة رقم 11 على العالم.

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