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الأهلي والزمالك يفوزان بدورى المرتبط لكرة اليد...

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جدة - عمرو شويل أقيمت على مدار اليوم الخميس، مواجهات هامة فى إطار الجولة الثامنة بدورى كرة اليد المرتبط  بالمحترفين الكبار لمواليد 2002  للموسم المحلى  2019 /2020 .

 

شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الزمالك على  الحوار 38 /26  وجزيرة الورد على محافظة الفيوم 31/26  و الزهور  على حدائق الأهرام 26 /25  و طلائع الجيش على الجزيرة 20 /18  وسموحة على  هليوبوليس 27 /26  و الأوليمبى على أصحاب الجياد 30 /24  و البنك الأهلى على  الطيران  28 /17 و سبورتنج على  المعادى 34 /27  و  الأهلى  على  6 أكتوبر 31/17   .

 

فيما تقام الجولة التاسعة غدا الجمعة بلقاءات بين كلا من ، محافظة الفيوم مع الزمالك و الزهور مع الحوار و جزيرة الورد مع الجزيرة وحدائق الأهرام مع سموحة و طلائع الجيش مع أصحاب الجياد و هليوبوليس مع البنك الأهلى والاوليمبى مع سبورتنج و الطيران مع 6 أكتوبر و الأهلى مع المعادى.

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