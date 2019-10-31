شكرا لقرائتكم الأهلي والزمالك يفوزان بدورى المرتبط لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت على مدار اليوم الخميس، مواجهات هامة فى إطار الجولة الثامنة بدورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين الكبار لمواليد 2002 للموسم المحلى 2019 /2020 .

شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الزمالك على الحوار 38 /26 وجزيرة الورد على محافظة الفيوم 31/26 و الزهور على حدائق الأهرام 26 /25 و طلائع الجيش على الجزيرة 20 /18 وسموحة على هليوبوليس 27 /26 و الأوليمبى على أصحاب الجياد 30 /24 و البنك الأهلى على الطيران 28 /17 و سبورتنج على المعادى 34 /27 و الأهلى على 6 أكتوبر 31/17 .

فيما تقام الجولة التاسعة غدا الجمعة بلقاءات بين كلا من ، محافظة الفيوم مع الزمالك و الزهور مع الحوار و جزيرة الورد مع الجزيرة وحدائق الأهرام مع سموحة و طلائع الجيش مع أصحاب الجياد و هليوبوليس مع البنك الأهلى والاوليمبى مع سبورتنج و الطيران مع 6 أكتوبر و الأهلى مع المعادى.