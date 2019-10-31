شكرا لقرائتكم هشام حطب يستقبل سارة سمير بطلة الأثقال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد المهندس هشام حطب خلال الجلسة أن دورها هو الإستعداد والتدريب بجدية ودور اللجنة هو حل أزمة تجميد اتحاد رفع الإثقال من خلال الطرق القانونية المتبعة حاليا.

وأوضح المهندس هشام حطب خلال الجلسة لسارة سمير أنه لم يصدر قرار بإيقافها بشكل شخصي ومازال هناك عينه أخرى لتحليلها وأن الإيقاف للاتحاد واللجنة الأولمبية المصرية تبذل جهودها وكل المحاولات والطرق القانونية لإنهاء ايقافه اتحاد رفع الأثقال.

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ووعد المهندس هشام حطب خلال الجلسة بتوفير مدرب خاص لها بناء على طلب سارة سمير وأن الفترة القادمة ستشهد تغييرات في الجهاز الفني والإداري للمنتخبات لرفع الأثقال ليتناسب مع طموحات مصر.

أكدت سارة سمير أنها ستبدأ التدريب في المركز الأولمبي خلال الفترة الحالية والتركيز في التدريبات والإستعدادات لتكون جاهزه للمشاركة في البطولات فور انتهاء ازمة تجميد مشاركة اتحاد رفع الأثقال.