شكرا لقرائتكم الأهلى يخوض مرانه الأول بمعسكر الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض النادى الأهلى مرانهم الأول تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى بالمعسكر المقام بالإمارات حاليا ويستمر لمدة ستة أيام استعدادا لخوض منافسات بطولة الدورى المصرى. ويدخل الأهلى معسكرا خارجيا يستمر ستة أيام يخوض خلالها المار الأحمر مباراة ودية في إطار استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري المتوقف حالياً لارتباطات المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) ولإرتباط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. Advertisements

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