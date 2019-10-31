شكرا لقرائتكم اغلاق مستشفى الأهلي بعد سفر الفريق للإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفقد الأهلي في الفترة الأخيرة خدمات اثنين من أبرز نجومه وهم محمود متولى وكريم نيدفيد قبل ان يعلن الجهاز الطبي تعافيهما بشكل كبير من الإصابة الأمر الذي دفع الجهاز الفني لاتخاذ قرار باصطحابهما في معسكر الإمارات الذي بدأ اليوم الخميس، والذي يأتى استعداداً لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري العام.
ويستكمل الثنائي متولى ونيدفيد برنامجهما التأهيلي خلال معسكر الفريق، حيث يشارك متولي في الجزء البدني مع اللاعبين للتعرف على حالته قبل الدفع به بشكل كامل في المران الجماعي، بينما يستكمل نيدفيد برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته، حيث بات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية.
وباستعادة الأهلي لخدمات كريم نيدفيد ومحمود متولى تصبح مستشفى الأهلي بلا نزلاء على هامش سفر الفريق للإمارات لخوض معسكر استعدادي هناك.
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