شكرا لقرائتكم مكالمة عدلى القيعى تمنع مولر المنصوره من الانتقال للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدخل مسئولو النادى الأهلى لمنع حاتم جميل الشهير بمولر صانع ألعاب المنصورة ومنتخب الشباب تحت 19 سنة من الانتقال إلى نادي الزمالك بعد اتصال هاتفى جمع عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى وتامر النحاس وكيل اللاعب.

نجح مسئولو الأهلى فى إغراء اللاعب ماديا والحضور إلى مكتب تامر النحاس بالدقي والاتفاق على إغلاق هاتفه ، تمهيدا لإرسال عرضا رسميا لنادي المنصورة من أجل الحصول علي خدماته ، لقطع الطريق على الزمالك خصوصا بعدما طمأن شقيق اللاعب بأن ما وٌقع عليه مع مسئولى الأبيض هو ورقه رغبه وليس عقود فضلا عن عدم أهميه اي توقيع نظرا لكون اللاعب علي زمة المنصوره.

الجدير بالذكر أنه أجري أحد الوسطاء مكالمة هاتفية باللاعب وشقيقه من أجل إبلاغهم برغبه مسئولي الزمالك في ضم مولر بل والاتفاق علي موعد من أجل الحضور لمقر النادي بميت عقبه للاتفاق علي كافه تفاصيل التعاقد بعد فتح قنوات اتصال مع مسؤولي المنصورة خلال الأيام الماضية.