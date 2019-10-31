شكرا لقرائتكم معتز اينو: كهربا لديه مقومات الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار أن فريق الاهلى سوف يقوم بفترة إعداد جديدة تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر للوقوف على مستوى جميع اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة فى المباريات الماضية للفريق الأحمر.
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