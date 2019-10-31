شكرا لقرائتكم معتز اينو: كهربا لديه مقومات الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف معتز إينو لاعب الاهلى و الزمالك السابق أن محمود كهربا لاعب أفيش البرتغالى لدية إمكانيات ومقومات النجاح فى حال إنتقاله للقلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة بعد الأداء الرائع الذى ظهر به مع الزمالك و المنتخب الوطنى و لابد من استعادة مستواه سريعا عقب أستدعائه الى معسكر الفراعنة القادم .

وأوضح معتز "إينو" خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " أن فترة التوقف الحالية مفيدة لجميع الأندية وذلك لتصحيح الأخطاء الذى ظهرت خلال بطولة الدورى المصرى فى الأربع جولات التى أجريت من عمر البطولة.

وأشار أن فريق الاهلى سوف يقوم بفترة إعداد جديدة تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر للوقوف على مستوى جميع اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة فى المباريات الماضية للفريق الأحمر.