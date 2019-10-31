شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر خوض مروان محسن مباريات الأهلي بالقناع..ليس علاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرتدي مروان محسن مهاجم النادي الأهلي حالياً قناعاً طبياً يخوض به تدريبات فريقه، تم توفيره له بسبب تأخر وصول القناع المستورد من أسبانيا والذي يتم صناعته له في الوقت الحالي.

وتعرض مروان محسن لكسر فى عظمة الوجه مؤخراً وبالتحديد خلال مواجهة سموحة ببطولة الدورى العام، في الوقت الذي أكد الجهاز الطبي أن المهاجم الدولى ما زال غير جاهز تماماً فى ظل عدم التئام الكسر بشكل كامل، وهو شرط الجهاز الطبى لعودته للتدريبات والمباريات بصورة طبيعية، ويحتاج مروان محسن لبضعة أيام لالتئام كسر الوجه بشكل كامل، وذلك بعد مرور 5 أسابيع على تاريخ الإصابة.

وأكد مصدر داخل الجهاز الطبي بالأهلي أن ارتداء مروان محسن للقناع سواء في التدريبات أو المباريات ليس بهدف العلاج ولكن لكي لا يخشي اللاعب التدخلات مع زملائه في التدريبات والمنافسين في المباريات فقط، خاصة وأن اللاعب لن يشارك بشكل اعتيادي قبل التئام كسر الوجه بشكل كامل.