شكرا لقرائتكم تأهل كريم عبد الجواد لنهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل البطل المصري كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش إلى المباراة النهائية ببطولة مصر الدولية المقامة حاليا في الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار. وفاز عبد الجواد على الويلزي جويل ماكين المصنف رقم 12 عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-7, 11-4 . ويترقب كريم عبد الجواد الفائز من مباراة علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا والذي يواجه النيوزلاندي بول كول المصنف الخامس عالميا . تعد هذه البطولة رابع بطولات الموسم الجاري بعد الصين المفتوحة وسان فرانسيسكو واللتان توج بهما محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا وبطولة أمريكا المفتوحة والتي حصدها علي فرج.

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