شكرا لقرائتكم مشجع محلاوي يبكي بسبب فوز فريقه بالدرجة الثانية.. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل أحد مشجعى فريق غزل المحلة فى نوبه بكاء فرحا بفوز فريقه اليوم أمام الحمام المطروحى ضمن مباريات دورى الدرجة الأولى والتى أقيمت على ستاد غزل المحلة .

خطف المشجع العجوز الأنظار فى مدرجات المحلة بعد حالة الحماس الكبيرة الموجود عليها المشجع خلال أحداث اللقاء ودخوله فى نوبة بكاء بعد فوز الفلاحين بهدف.

نجح فريق غزل المحلة في تحقيق الفوز على منافسه الحمام بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.

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وسجل فريق غزل المحلة هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق اللاعب محمد حمدان من كرة عالية سقطت في مرمى الحارس في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يصعد غزل المحلة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 4 نقاط وتوقف رصيد الحمام عند نقطة واحدة في المركز العاشر .