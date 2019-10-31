- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم مشجع محلاوي يبكي بسبب فوز فريقه بالدرجة الثانية.. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
خطف المشجع العجوز الأنظار فى مدرجات المحلة بعد حالة الحماس الكبيرة الموجود عليها المشجع خلال أحداث اللقاء ودخوله فى نوبة بكاء بعد فوز الفلاحين بهدف.
نجح فريق غزل المحلة في تحقيق الفوز على منافسه الحمام بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.
وسجل فريق غزل المحلة هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق اللاعب محمد حمدان من كرة عالية سقطت في مرمى الحارس في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.
وبهذه النتيجة يصعد غزل المحلة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 4 نقاط وتوقف رصيد الحمام عند نقطة واحدة في المركز العاشر .
مشجع المحلة
مشجع المحلة
مشجع المحلة
كانت هذه تفاصيل خبر مشجع محلاوي يبكي بسبب فوز فريقه بالدرجة الثانية.. صور... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.