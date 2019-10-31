شكرا لقرائتكم السفير المصري يحضر تدريب الأهلي في الامارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص قنصل مصر في الإمارات وائل فتحي، على حضور أول مران لفريق الأهلي بالإمارات الذي أقيم مساء اليوم بنادي أهلي دبي، في بداية معسكر الفريق والذي يستمر إلى الاربعاء المقبل.

وأدى الأهلي مرانه الأول في دبي مساء اليوم بعد ساعات من وصول البعثة والتي تضم 25 لاعبا.

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وكان رينيه فايلر، المدير الفني قد عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على بعض الجوانب الفنية والخططية.

وضم الجهاز الفني للأهلي 25 لاعباً لمعسكر الفريق فى الإمارات وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.