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كوت دي أور يصل القاهرة لمواجهة المصري البورسعيدي...

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جدة - عمرو شويل وصلت بعثة فريق كوت دي أور بطل سيشل مطار القاهرة منذ قليل، استعدادا لملاقاة فريق المصري البورسعيدي في إياب دور الملحق من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل بستاد الجيش ببرج العرب.

 

وضم الفوج الأول 17 فردا ومن المقرر أن يصل الفوج الثاني من البعثة غدا الجمعة، والذي يضم 6 أفراد منهم 4 لاعبين والمدير الفني ومدرب الفريق.

 

يذكر أن مباراة الذهاب و التي أقيمت بسيشل يوم الأحد الماضي قد انتهت بفوز فريق المصري بأربعة أهداف دون رد مما يسهل مهمة المصري للصعود لدور المجموعات بالبطولة.

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