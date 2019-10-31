شكرا لقرائتكم كوت دي أور يصل القاهرة لمواجهة المصري البورسعيدي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضم الفوج الأول 17 فردا ومن المقرر أن يصل الفوج الثاني من البعثة غدا الجمعة، والذي يضم 6 أفراد منهم 4 لاعبين والمدير الفني ومدرب الفريق.
يذكر أن مباراة الذهاب و التي أقيمت بسيشل يوم الأحد الماضي قد انتهت بفوز فريق المصري بأربعة أهداف دون رد مما يسهل مهمة المصري للصعود لدور المجموعات بالبطولة.
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