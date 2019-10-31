شكرا لقرائتكم النيران الصديقة تمنح الشارقة فوزاً صعباً على الفجيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز الشارقة صدارته لدوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، بفوزه الصعب على الفجيرة 2 -1 ، يوم الخميس، في منافسات المرحلة السادسة من المسابقة، والتي شهدت فوز الوصل على حتا 3- 1.

وفي المباراة الأولى، نجح الشارقة في التقدم في الدقيقة 11 عن طريق مهاجمه ريكاردو غوميز، غير أن فيرناندو جابرييل سجل التعادل للفجيرة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 81 سجل ريان ميندز الهدف الثاني للشارقة، في المباراة التي شهدت طرد عبد الله صالح مدافع الفجيرة في الدقيقة 29.

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ورفع الشارقة، حامل اللقب، رصيده إلى 16 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بعد أن كان شباب الأهلي متصدرًا للمسابقة بشكل مؤقت عقب فوزه في وقت سابق اليوم الخميس على عجمان 3 -1، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند ست نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز الوصل على ضيفه حتا 3 - 1، وتقدم الوصل في الدقيقة 15 عن طريق لوكاس جالفاو، قبل أن يتعادل عبد الله كاظم لحتا في الدقيقة 60، لكن الوصل عاد للتقدم عن طريق ويلتون في الدقيقة 64، ثم أضاف علي سالمين الهدف الثالث في الدقيقة 80، وأكمل الوصل المباراة بعشر لاعبين، بعد طرد لاعبه خالد سبيل في الدقيقة 52.

ورفع الوصل رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد حتا عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر.