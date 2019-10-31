شكرا لقرائتكم رونالدو: جنوى فريق منظم وشعرنا بالقلق أمامه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس بأن القلق تسرب إلى فريقه خلال المباراة أمام جنوى مساء الأربعاء بالدوري الإيطالي لكرة القدم ، لكن هذا لم يمنع الفريق من تحقيق الفوز في نهاية المباراة.

وسجل رونالدو هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليقود فريقه إلى الفوز الثمين 2 - 1 على جنوى في المرحلة العاشرة من المسابقة.

وقال رونالدو : :سعيد للغاية. كانت مباراة صعبة أمام فريق منظم بشكل جيد، ولكننا يوفنتوس وظللنا في المباراة حتى النهاية، بمرور الوقت ، تزايد قلقنا. ولكننا حصدنا النقاط الثلاثة في نهاية المباراة وحافظنا على الصدارة أمام إنتر.