رغم احتفال ليفربول بالهدف الـ50.. صلاح خارج قائمة أفضل 20 لاعبا بالدوري الإنجليزي.. رغم وجود خماسي الفريق

الموجز

رغم تألقه اللافت للنظر خلال الفترة الماضية مع تعرضه للأصابة، خرج الجناح الدولي المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح من قائمة صحيفة "ديلي تيليجراف" والخاص بأفضل 20 لاعبًا ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2019-2020.

ليفربول يحتفل بتسجيل صلاح الهدف الـ50

واحتفل فريق ليفربول الانجليزي بتسجيل محمد صلاح 50 هدفاً على ملعب آنفيلد.

ونشر الموقع الرسمي للنادي، اليوم الخميس، مقطع فيديو لجميع أهداف صلاح الـ50 على ملعب الآنفيلد، والتي كان أخرها أمام توتنهام، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي الممتاز، في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

وكتب النادي عبر موقعه: “شاهد جميع أهداف محمد صلاح الـ50 على ملعب أنفيلد، وصل رقم 11 في ليفربول إلى علامة فارقة أخرى من خلال إحراز هدف الفوز في المباراة التي فاز فيها فريقه على توتنهام هوتسبير 2-1 يوم الأحد الماضي”.

وتابع: “هذا التحول الناجح من ركلة جزاء يمثل هدف صلاح الـ 50 في 58 مباراة فقط مع ريدز”.

أفضل 20 لاعب

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ونشرت الصحيفة البريطانية الشهيرة تقريرًا ضمت فيه أفضل 20 لاعبًا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في الموسم الجاري من حيث تأثيره على فريقه، ومستواه الفني أيضًا، وخلت تلك القائمة من هداف بطولة الدوري الإنجليزي في آخر موسمين محمد صلاح.

خماسي ليفربول

وضم التقرير أسماء خماسي ليفربول الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني، والمدافع الكاميروني جويل ماتيب، ولاعب الوسط الدولي البرازيلي فابينيو، ولاعب الوسط الدولي الهولندي جيني فاينالدوم، والظهير الأيمن الإنجليزي الشاب ترينت ألكسندر أرنولد. حسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".

20لاعب

وجاءت أسماء الـ20 لاعبا الأفضل ببطولة الدوري الإنجليزي حتى الآن على النحو التالي:

رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي)، ألكسندر أرنولد (ليفربول)، ويلفريد نديدي (ليستر سيتي)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، فابينيو (ليفربول)، جويل ماتيبت (ليفربول)، رودريجو (مانسشتر سيتي)، فاينالدوم (ليفربول)، ريكاردو بيريرا (ليستر سيتي)، تامي إبراهام (تشيلسي)، أوباميانج (أرسنال)، جيمس ماديسون (ليستر سيتي)، يوري تيليمانز (ليستر سيتي)، إيديرسوون (مانشستر سيتي)، دافيد سيلفا (مانشستر سيتي)، ساديو ماني (ليفربول)، جاك جريليش (أستون فيلا)، جون ماكجين (أستون فيلا)، أداما تراوري (وولفرهامبتون)، دييجو ريكو (بورنموث).

الجدير بالذكر أن محمد صلاح نجح حتى الآن في تسجيل 5 أهداف رفقة ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كان آخرها هدفه في شباك توتنهام بالجولة العاشرة من بطولة الدورى.