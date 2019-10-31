شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتح مران غدًا لوسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز السماح لوسائل الإعلام بحضور مران الفريق غدًا الجمعة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره يانج أفريكانز التنزاني في إياب دور الـ٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الدفاع الجوي في الثامنة من مساء الأحد بعد انتهاء لقاء الذهاب بفوز بيراميدز 2 / 1.

ومن المنتظر، أن يقام المران في الخامسة من مساء الجمعة بملعب الدفاع ومسموح لجميع وسائل الإعلام بالحضور.

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وأبلغ الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز، مسئولى النادى بموعد عودته من لندن، من أجل قيادة فريقه أمام يانج أفريكانز التنزاني في دور الـ32 الإضافي، بالكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوى، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز بنتيجة 2/1.

وسافر ديسابر صباح اليوم الأربعاء، إلى لندن بعد أن تعرض نجله صاحب الـ 16 عامًا لحادث كبير في العاصمة الإنجليزية الأمر الذي دفع المدرب لحجز تذاكر الطيران والسفر مباشرة للاطمئنان على نجله قبل العودة من جديد للقاهرة.