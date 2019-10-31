الارشيف / اخبار الرياضه

سوبر كورة.. حيلة الأهلى لمنع انتقال "مولر" المنصورة للزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حيلة الأهلى لمنع انتقال "مولر" المنصورة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخل مسئولو النادى الأهلى لمنع حاتم جميل الشهير بـ"مولر" صانع ألعاب المنصورة ومنتخب الشباب تحت 19 سنة من الانتقال إلى نادي الزمالك.

ويتنافس ناديا الأهلى والزمالك على ضم مولر المنصورة حيث دخل مسئولو الناديين في مفاوضات مكثفة مع اللاعب وشقيقه ومسئولي ناديه من أجل الحصول على خدماته.

Advertisements

واقترب مسئولو الأبيض من الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من نادى المنصوره في ظل الإمكانيات العالية التي يمتلكها اللاعب الشاب والمتوقع تصعيده للفريق الأول عقب ضمه مباشره من أجل تعويض غياب محمود عبد العزيز نجم خط الوسط الذي أجرى مؤخرًا عملية الرباط الصليبي الأمر الذى دفع الأهلى لحيلة معينة للتدخل لإفساد صفقة انتقال اللاعب للأبيض.

لمعرفة حيلة الأهلى لقطع الطريق على الزمالك فى ضم اللاعب اضغط هنا

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. حيلة الأهلى لمنع انتقال "مولر" المنصورة للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا