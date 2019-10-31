شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حيلة الأهلى لمنع انتقال "مولر" المنصورة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخل مسئولو النادى الأهلى لمنع حاتم جميل الشهير بـ"مولر" صانع ألعاب المنصورة ومنتخب الشباب تحت 19 سنة من الانتقال إلى نادي الزمالك.
ويتنافس ناديا الأهلى والزمالك على ضم مولر المنصورة حيث دخل مسئولو الناديين في مفاوضات مكثفة مع اللاعب وشقيقه ومسئولي ناديه من أجل الحصول على خدماته.
واقترب مسئولو الأبيض من الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من نادى المنصوره في ظل الإمكانيات العالية التي يمتلكها اللاعب الشاب والمتوقع تصعيده للفريق الأول عقب ضمه مباشره من أجل تعويض غياب محمود عبد العزيز نجم خط الوسط الذي أجرى مؤخرًا عملية الرباط الصليبي الأمر الذى دفع الأهلى لحيلة معينة للتدخل لإفساد صفقة انتقال اللاعب للأبيض.
لمعرفة حيلة الأهلى لقطع الطريق على الزمالك فى ضم اللاعب اضغط هنا
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