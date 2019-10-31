شكرا لقرائتكم خبر عن المران الأول للأهلي فى الإمارات.. حضور القنصل.. وفايلر يحاضر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ قليل أول مران لفريق الأهلي بالإمارات بملعب شباب أهلي دبي بالإمارات في اليوم الأول لمعسكر الفريق المقام حاليًا في الإمارات.

وشهد المران حضور وائل فتحي القنصل العام بسفارة مصر بالإمارات والذي حضر المران وحرص على مصافحة اللاعبين عقب نهاية المران.

فيما عقد فايلر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين تحدث خلالها عن عدة أمور فنية وضرورة الاستفادة من هذا المعسكر قبل استئناف الارتباطات المقبلة محليًا وأفريقيًا.

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وخاض الفريق تقسيمة قوية كما تولي ميشيل يا نكون مدرب حراس المرمى علي قيادة فقرة خاصة للحراس الثلاثة محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي.

ويقيم الأهلي معسكره الخارجي لمدة سبعة أيام يخوض خلاله مباراة ودية.

ويخوض الأهلي معسكره الخارجي بسبب توقف الدوري المحلي لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2021) ولارتباط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.