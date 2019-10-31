شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى ثامن جولات دورى مرتبط اليد مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الخميس، مواجهات مهمة في إطار الجولة الثامنة بدوري كرة اليد المرتبط بالمحترفين الكبار لمواليد 2002 للموسم المحلى 2019 /2020 .

شهدت هذه الجولة فوز كل من الزمالك على الحوار 38/26 وجزيرة الورد على محافظة الفيوم 31/26 والزهور على حدائق الأهرام 26/25 وطلائع الجيش على الجزيرة 20/18 وسموحة على هليوبوليس 27 /26 والأولمبى على أصحاب الجياد 30/24 والبنك الأهلى على الطيران 28/17 وسبورتنج على المعادى 34/27 والأهلى على 6 أكتوبر 31/17 .

فيما تقام الجولة التاسعة غدًا الجمعة بلقاءات بين كلٍ من محافظة الفيوم مع الزمالك والزهور مع الحوار وجزيرة الورد مع الجزيرة وحدائق الأهرام مع سموحة وطلائع الجيش مع أصحاب الجياد وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأوليمبى مع سبورتنج والطيران مع 6 أكتوبر والأهلى مع المعادى.