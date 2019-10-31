مشاهدة عرض WWE كراون جول 2019 مصارعة موسم الرياض بث مباشر من خلال سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة، بثا مباشرا لعرض كراون جول 2019 حيث سيتمكن عشاق WWE في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مشاهدة عرض كراون جول على الهواء مباشرة، ابتداءً من الساعة 8:00 مساءً.
وصرح نجم «WWE» بوبي لاشلي بهذه المناسبة قائلاً: «نحن متحمسون للغاية لوجودنا هنا في الرياض وندعو جميع مشجعي وعشاق WWE إلى متابعة ومشاهدة هذه الأمسية المدهشة ببث حي ومباشر من قلب الحدث.
فيما علّق المصارع السعودي منصور، أول نجم «WWE» من المملكة العربية السعودية بقوله: «لتتأكد جميع الجماهير التي لن تتمكن من حضور عرض كراون جول من أرض ستاد الملك فهد الدولي من أجل مساندتي وتشجيعي فى نزالى مع سيزارو، بأنى أشعر بدعم الجميع في المملكة العربية السعودية سواء كانوا على أرض الحدث أو من وراء شاشات التلفاز.
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