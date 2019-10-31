شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مستشفى الأهلي بعد سفر الفريق للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار السنوات الأخيرة يعاني فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من غيابات بشكل مستمر بسبب تعرض عدد كبير من نجوم الفريق لإصابات مختلفة، وهو الأمر الذي انخفض بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

وفقد الأهلي في الفترة الأخيرة خدمات اثنين من أبرز نجومه وهم محمود متولى وكريم نيدفيد قبل أن يعلن الجهاز الطبي تعافيهما بشكل كبير من الإصابة الأمر الذي دفع الجهاز الفني لاتخاذ قرار باصطحابهما في معسكر الإمارات الذي بدأ اليوم الخميس، والذي يأتي استعدادًا لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري العام.

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