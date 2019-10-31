شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى تتأهل إلى نهائى بطولة العالم للإسكواش بعد التغلب على نوران جوهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في نصف نهائي دجلاوي بين رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميًا لسيدات الإسكواش، ونوران جوهر المصنفة الخامسة، استطاعت رنيم أن تحول تأخرها بشوط نظيف إلى فوز بنتيجة 3/1 في نصف نهائي بطولة العالم لسيدات الإسكواش المقامة حاليًا تحت سفح أهرامات الجيزة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

واستغرقت المباراة التي جمعت الثنائي الدجلاوي 38 دقيقة وجاءت نتائجها كالتالي:2-11، 11-7، 11-7، 11-5 .

يذكر أن رنيم الوليلي حصدت لقب وحيد في ثلاث بطولات بالموسم الجاري قبل بطولة العالم وهي سان فرنسيسكو، فيما كانت نوران جوهر قد توجت ببطولة أمريكا المفتوحة.

وتنتظر رنيم الفائز من مباراة نور الشربيني حامل لقب بطولة العالم والمصنفة الثانية عالميًا والتي تجمعها بهانيا الحمامي للعبة سبورتنج والمصنفة رقم 11 على العالم.

























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