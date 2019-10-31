شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأولمبية يعقد جلسة مع سارة سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اليوم، اللاعبة سارة سمير لاعبة رفع الأثقال في جلسة متابعة لحالة اللاعبة.

أكد المهندس هشام حطب خلال الجلسة أن دورها هو الاستعداد والتدريب بجدية ودور اللجنة هو حل أزمة تجميد اتحاد رفع الاثقال من خلال الطرق القانونية المتبعة حاليًا.

وأوضح المهندس هشام حطب خلال الجلسة لسارة سمير أنه لم يصدر قرار بإيقافها بشكل شخصي وما زال هناك عينة أخرى لتحليلها وأن الإيقاف للاتحاد واللجنة الأولمبية المصرية تبذل جهودها وكل المحاولات والطرق القانونية لإنهاء إيقافه اتحاد رفع الأثقال.

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ووعد المهندس هشام حطب خلال الجلسة بتوفير مدرب خاص لها بناء على طلب سارة سمير وأن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات في الجهاز الفني والإداري للمنتخبات لرفع الأثقال ليتناسب مع طموحات مصر.

أكدت سارة سمير أنها ستبدأ التدريب في المركز الأولمبي خلال الفترة الحالية والتركيز في التدريبات والاستعدادات لتكون جاهزة للمشاركة في البطولات فور انتهاء أزمة تجميد مشاركة اتحاد رفع الأثقال.