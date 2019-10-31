شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية لحراس مرمى الأهلى فى التدريب الأول بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد يانكون ميشيل مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية للحراس في المران الأول للفريق الذي أقيم مساء اليوم.

وشارك في المران الثلاثي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، واشتملت التدريبات على جانب بدني وبعض الفقرات المتنوعة للتصويب على المرمى من زوايا مختلفة.

أدى الأهلي تدريباته على ملعب أهلي دبي الذي يستضيف جميع تدريبات الفريق خلال المعسكر الذي بدأ اليوم ويستمر إلى الأربعاء المقبل.

Advertisements

ضم الجهاز الفني للأهلي 25 لاعبًا لمعسكر الفريق فى الإمارات وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.