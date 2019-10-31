شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عطا يشارك فى تدريبات أف سي مصر غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك علاء عطا الظهير الأيمن لفريق أف سي مصر ، في تدريبات فريقه غدًا استعدادًا لمباراة حرس الحدود في الأسبوع الـ6 للدوري والمقرر لها 24 نوفمبر المقبل، عقب استئناف مباريات الدوري بعد فترة التوقف الحالية بسبب استعداد المنتخب الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر وكذلك المنتخب الأولمبي المشارك في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقرر انطلاقها في مصر 8 نوفمبر المقبل.

كان علاء عطا يعاني من إصابة عبارة عن التواء في الأنكل، وخاض برنامج علاجي وتأهيلي مكثف، وسيعود للتدريبات الجماعية غدًا، قبل سفر الفريق السبت إلى الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق ينتهي الخميس المقبل ويتخلله 3 مباريات ودية امام كل من كهرباء الإسماعيلية والقناة والإسماعيلي.