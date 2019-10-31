شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو لـ"تايم سبورت": كهربا لديه إمكانيات النجاح فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف معتز إينو لاعب الأهلى والزمالك السابق عن أن محمود كهربا لاعب أفيش البرتغالى لديه إمكانيات ومقومات النجاح فى حال تنتقاله للقلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة بعد الأداء الرائع الذى ظهر به مع الزمالك والمنتخب الوطنى ولابد من استعادة مستواه سريعا عقب استدعائه إلى معسكر الفراعنة المقبل.

وأوضح معتز "إينو" خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "Time sport" أن فترة التوقف الحالية مفيدة لجميع الأندية وذلك لتصحيح الأخطاء الذى ظهرت خلال بطولة الدوري المصرى فى الأربع جولات التى أجريت من عمر البطولة.

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وأشار أن فريق الأهلى سوف يقوم بفترة إعداد جديدة تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر للوقوف على مستوى جميع اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة فى المباريات الماضية للفريق الأحمر.