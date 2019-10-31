شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر خوض مروان محسن لمباريات الأهلي بالقناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتعرض مروان محسن لكسر فى عظمة الوجه مؤخرًا وبالتحديد خلال مواجهة سموحة ببطولة الدورى العام، في الوقت الذي أكد الجهاز الطبي أن المهاجم الدولى ما زال غير جاهز تماماً فى ظل عدم التئام الكسر بشكل كامل، وهو شرط الجهاز الطبى لعودته للتدريبات والمباريات بصورة طبيعية، ويحتاج مروان محسن لبضعة أيام لالتئام كسر الوجه بشكل كامل، وذلك بعد مرور 5 أسابيع على تاريخ الإصابة .

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