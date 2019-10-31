شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر في الإمارات يحضر مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص قنصل مصر في الإمارات وائل فتحي، على حضور أول مران لفريق الأهلي بالإمارات الذي أقيم مساء اليوم بنادي أهلي دبي، في بداية معسكر الفريق والذي يستمر إلى الأربعاء المقبل.

وأدى الأهلي مرانه الأول في دبي مساء اليوم بعد ساعات من وصول البعثة والتي تضم 25 لاعبا.

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وكان رينيه فايلر، المدير الفني قد قدم محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على بعض الجوانب الفنية والخططية.